https://static.news.ru/photo/4dc0dfb8-6931-11ea-aae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: rpn.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приостановила проведение плановых проверок. Такое решение было принято в качестве исполнения поручения правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года.

Приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Исключением стали внеплановые проверки, основанием для которых есть угроза причинения вреда для жизни, здоровья и возможность возникновения чрезвычайных ситуаций. Документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

NEWS.ru ранее писал, что из-за распространения коронавируса правительство России намерено дать отсрочку по налогам для сфер туризма и авиаперевозок.