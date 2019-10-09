https://static.news.ru/photo/485d4e82-ea8b-11e9-bc17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство хочет привлекать к проведению контрольных закупок не только госслужащих, но и сторонних граждан. При этом осуществлять проверки предполагается без предупреждений и не дожидаясь жалоб.

Изменения, по словам Поповой, обусловлены тем, что по рынку ходят чёрные списки госслужащих, допущенных к закупкам. Предложения Роспотребнадзора уже внесены в правительство.

Попова уточнила, что контрольная закупка позволяет обнаружить нарушение почти в 90% случаев, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Попова считает неактуальной для России проблему «потребительского экстремизма». По её словам, это явление хорошо известно в США и европейских странах, но для нашей страны оно нехарактерно.