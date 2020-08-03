«Роснефть» временно ограничила добычу на «Сахалинморнефтегазе»

https://static.news.ru/photo/9329f350-d5a1-11ea-bb43-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosneft.ru

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» остановила добычу нефти на проекте «Сахалинморнефтегаз» из-за ограничений по сделке ОПЕК+. По данным центрального диспетчерского управления ТЭК, 29 июля объём добычи нефти на этом проекте был нулевым, а среднесуточная добыча в июле составила 2,2 тыс. тонн, что на 0,9 тыс. тонн ниже уровня июня.

Необходимость выполнения Россией соглашения ОПЕК+ накладывает на НК «Роснефть» требования по сокращению добычи нефти, начиная с мая 2020 года. В этой связи компания временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках «РН-Сахалинморнефтегаз», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Подчёркивается, что это решение не предполагает высвобождения работников предприятия.

«РН-Сахалинморнефтегаз» основано в 1928 году. Одно из старейших нефтедобывающих предприятий России является оператором более чем по 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина.

Как писал NEWS.ru, сотрудников, работающих на участках «РН-Сахалинморнефтегаз», временно привлекут к обслуживанию технологического оборудования, проведению текущего и капитального ремонта объектов обустройства и трубопроводного хозяйства, а также к мониторингу состояния объектов нефтегазодобычи.

Временное ограничение добычи «Роснефть» планирует использовать для реализации крупного проекта, который должен повысить безопасность и надёжность транспортировки добываемой на Сахалине нефти. Компания намерена построить альтернативный трубопровод вместо изношенной магистрали Оха — Комсомольск-на-Амуре. Также в «Роснефти» сообщили о разработке технологического решения для устойчивого снабжения газом объектов энергетики и ЖКХ Охинского и Ногликского районов Сахалинской области.