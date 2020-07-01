Роскачество напомнило о новых стандартах в маркировке воды

https://static.news.ru/photo/b2e26a1e-bc2a-11ea-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переходный период, предоставленный производителям упакованной питьевой воды для подготовки к требованиям Техрегламента ЕАЭС о её безопасности, завершился 1 июня.

Об этом напомнили в Роскачестве, уточнив, что теперь питьевая вода делится на природную минеральную, искусственно минерализованную питьевую, питьевую для детского питания, а также обработанную, купажированную и природную.

На бутылках с датой выпуска после 1 июня должно быть указано наименование воды, её происхождение или способ обработки. На таре с природной минеральной водой обязан присутствовать номер скважины, название месторождения, родника или ключа. Уточнение названия реки или озера, из которых брали воду, должно быть указано на бутылках с природной питьевой водой. Способ обработки и метод обеззараживания воды указывается на таре с обработанной питьевой водой.

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева отметила, что в техрегламенте уже обнаружены пробелы, которые позволяют производить контрафакт и фальсификат. Поэтому специалисты организации в III квартале 2020 года расскажут об итогах проверки 300 наименований питьевой воды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России с 1 июля запрещено продавать немаркированные сигареты. Обязательная регистрация производителей и продавцов табачных изделий началась с 1 марта прошлого года, она проходит в системе цифровой маркировки «Честный знак». В системе зарегистрированы порядка 80 тыс. участников, имеющих отношение к производству и торговле табаком. Выпуск немаркированных сигарет был прекращён ровно год назад.