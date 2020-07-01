Роскачество напомнило о новых стандартах в маркировке воды

Переходный период, предоставленный производителям упакованной питьевой воды для подготовки к требованиям Техрегламента ЕАЭС о её безопасности, завершился 1 июня.
Об этом
На бутылках с датой выпуска после 1 июня должно быть указано наименование воды, её происхождение или способ обработки. На таре с природной минеральной водой обязан присутствовать номер скважины, название месторождения, родника или ключа. Уточнение названия реки или озера, из которых брали воду, должно быть указано на бутылках с природной питьевой водой. Способ обработки и метод обеззараживания воды указывается на таре с обработанной питьевой водой.
Замруководителя Роскачества Елена Саратцева отметила, что в техрегламенте уже обнаружены пробелы, которые позволяют производить контрафакт и фальсификат. Поэтому специалисты организации в III квартале 2020 года расскажут об итогах проверки 300 наименований питьевой воды.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России с 1 июля запрещено продавать немаркированные сигареты. Обязательная регистрация производителей и продавцов табачных изделий началась с 1 марта прошлого года, она проходит в системе цифровой маркировки «Честный знак». В системе зарегистрированы порядка 80 тыс. участников, имеющих отношение к производству и торговле табаком. Выпуск немаркированных сигарет был прекращён ровно год назад.
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