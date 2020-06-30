Запрет на продажу немаркированных сигарет вступает с 1 июля

https://static.news.ru/photo/9a634864-bb1c-11ea-98b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Немаркированные сигареты запрещается продавать с 1 июля. Обязательная регистрация производителей и продавцов табачных изделий началась с 1 марта прошлого года, она проходит в системе цифровой маркировки «Честный знак».

Выпуск немаркированных сигарет был прекращён ровно год назад. Но оборот такой продукции допускался ещё в течение года, сообщает РИА Новости/Прайм.

По состоянию на 26 июня в системе зарегистрированы порядка 80 тыс. участников, имеющих отношение к производству и торговле табаком. Сейчас эмитировано около 13 млрд кодов Data Matrix на пачки, из оборота уже выведены 2,65 млрд пачек сигарет.

И производители, и торговцы давно подготовились к грядущим изменениям. Система готова к повышению нагрузки, уже в преддверии июля регистрируется «взрывной» рост регистрации несетевой розницы.

Ритейлеры реализуют сигареты с новой маркировкой. Компании заранее протестировали все этапы поступления товаров с колом маркировки в распределительные центры и продажу продукции на кассах. Доработана техническая база для продажи табака.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне за время карантина стали отдавать предпочтение более дешёвым маркам сигарет. Средний чек покупки табачных изделий в мае составил 152 рубля.