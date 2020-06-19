Россияне за время карантина перешли на дешёвые сигареты

https://static.news.ru/photo/d1ac9f88-b1d4-11ea-a4e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне за время карантина стали отдавать предпочтение более дешёвым маркам сигарет. Средний чек покупки табачных изделий в мае составил 152 рубля.

Данные об этом представил оператор фискальных данных «Платформа ОФД» и оператор системы национальной маркировки «Честный знак». Средний чек за май оказался на 15% меньше, чем за аналогичный период минувшего года, пишет РИА Новости.

Это означает, что россияне больше покупали недорогие сигареты. Но при этом объёмы продаж табачных изделий выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле этот показатель превышал прошлогодний на 2%, в I квартале — на 10%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина поддержала инициативу поднять минимальный возраст продажи никотинсодержащей продукции с 18 лет до 21 года. Ранее с этой идеей выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.