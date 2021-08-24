Риелтор рассказал, в какую недвижимость лучше вкладываться

Наибольшая выгода сейчас находится не в новостройках, а на вторичном рынке, который более понятен и прогнозируем. Об этом с «Радио 1» поделился вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.

Ценовые плюсы новостроек с тех пор, как ввели эскроу-счета, нивелировались, потому что все застройщики, вне зависимости от этапа строительства, продают по конечной цене, — отметил эксперт.

И до сих пор, несмотря на новые законы, риск заморозки или недостроенного строительства есть. В этом случае куда выгоднее смотрится вторичный рынок: понятный, быстрый и прогнозируемый, считает специалист.

Если есть возможность обойтись без ипотеки, то лучше всего воспользоваться этим, потому что выгоды от неё нет никакой. Однако чаще всего россияне не могут накопить нужную сумму, так как инфляция съедает деньги быстрее, чем они копятся. Поэтому ипотека — единственный выход для тех, кто хочет купить недвижимость и решить проблемы с жилплощадью, резюмировал Саяпин.

Ранее стало известно, что спрос на загородную дачную недвижимость резко вырос с началом пандемии в России. Цена на участки поднялась от 50% до 100%.