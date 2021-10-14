РФ готова организовать поставки «зелёного» водорода в Финляндию

В течение двух лет Россия готова организовать поставки «зелёного» водорода в Финляндию. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе заседания российской-финляндской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Ещё одним перспективным направлением считаю развитие водородной энергетики<...>. Наши компании в течение двух лет на базе своих площадок в Карелии готовы организовать производство и поставки «зелёного» водорода в Финляндию, — цитирует Мантурова его пресс-служба.

По словам министра, Россия имеет наработки по безуглеродным технологиям в промышленности и переходу на экологически чистый транспорт — электрический и водородный. В этой связи Министерство промышленности и торговли рассчитывает, что производство коммерческого транспорта, работающего на водороде, начнётся в 2023 году. Также российские компании ТМК и «Северсталь» готовы поставлять трубы для производства водорода.

В августе российское правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики. Согласно этой концепции, в 2035 году потенциальные объёмы экспорта водорода из нашей страны на мировой рынок могут составить порядка 12 млн тонн, а к 2050 году вырастут до 50 млн тонн.

«Зелёным» водородом называется тот, который получают за счёт электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников. Такой водород считается наиболее «чистым».

Также существует «голубой», «бирюзовый» и «серый» водород.