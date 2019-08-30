https://static.news.ru/photo/a90f976c-cace-11e9-80a6-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт Гагарин под Саратовом Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Правительство РФ обсуждает механизм развития малых региональных аэропортов с пассажиропотоком от 50 тысяч до 500 тысяч человек в год. Рассматривается вариант передачи их в управление крупным холдингам на условиях концессии.

Взять на себя управление готовы «Аэропорты регионов» и «Новапорт». Данный проект позволит обеспечить инвестиции в развитие инфраструктуры воздушных гаваней, сообщает газета « Коммерсант ».

Для реализации данной схемы холдинги готовы совместно создать управляющую компанию. Это позволит модернизировать инфраструктуру аэропортов за счёт средств бюджета и госбанков.

Пилотный проект предусматривает передачу в управление десяти аэропортов. Позже их число может быть увеличено до 50.

Ранее News.ru сообщал, что за шесть лет в России приведут в соответствие с международными нормами 60 аэропортов. Об этом заявил 27 августа президент страны Владимир Путин во время осмотра нового аэропорта Гагарин под Саратовом. Во время его осмотра Путин вспомнил, как в 2012 году о строительстве воздушной гавани его попросил губернатор Саратовской области.