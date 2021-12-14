РБК: «Роснано» потребовала признать недействительными договоры с банками

Компания «Роснано» направила досудебные претензии о признании недействительными заключённых кредитных договоров банкам, с которыми работала. В компании ссылаются на Гражданский кодекс, статьи которого «обязывают стороны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга», сообщает РБК со ссылкой на источники и документы.

АО «Роснано» полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершённых в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом, — цитирует агентство документ.

Претензии получили Совкомбанк, Промсвязьбанк и банк «Ак Барс».

Собеседник РБК считает требования «Роснано» «нелогичными», поскольку компания исполняет обязательства. Другой источник назвал претензии «формальными». По его мнению, переговоры о реструктуризации начались задолго до отправки документов.

Ранее стало известно, что облигации «Роснано», не обеспеченные гарантиями Минфина, можно будет погасить с дисконтом. С таким предложением выступили в самой корпорации, обратившись к крупнейшим держателям ценных бумаг, сообщил журнал Forbes со ссылкой на закрытые источники. Дисконт может составить до 30–40% от номинала.

При этом, как сообщает источник, владельцы облигаций не соглашаются на такое предложение в связи с тем, что у организации нет формальных оснований для специальных условий погашения долга.