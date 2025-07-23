Разрыв между средними зарплатами в регионах рекордно вырос в России Разница между средними зарплатами в регионах России достигла 182 тысяч рублей

Разрыв между зарплатами в российских регионах вырос на 25% до рекордных 182 тысяч рублей, сообщают «Известия». Средний размер зарплаты на Чукотке составляет 223 тысячи рублей, в Ингушетии — 41 тысячу рублей.

Средний размер заработной платы в России в апреле достиг 97 тысяч рублей, что на 16% превысило показатель апреля 2024 года. Помимо Чукотки, регионами с самыми высокими зарплатами в диапазоне от 145 до 185 тысяч рублей стаи ЯНАО, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва.

Наиболее низкие зарплаты предлагают работникам в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Осетии. В этих регионах средний размер оплаты труда составляет от 44 до 51 тысяч рублей.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что министерство предложило установить в России минимальный размер оплаты труда в размере 27 093 рубля с 2026 года. В этом случае МРОТ повысят на 20,7%. Сейчас МРОТ в России составляет 22 440 рублей. В Минтруде отметили, что его повышение напрямую затрагивает 4,6 млн граждан.

До этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда в России нужно повысить в три раза, до 60 тысяч рублей. По его словам, к 2030 году МРОТ планируется увеличить до 35 тысяч рублей, но этого недостаточно из-за роста цен в магазинах.