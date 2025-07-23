Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 11:38

Разрыв между средними зарплатами в регионах рекордно вырос в России

Разница между средними зарплатами в регионах России достигла 182 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрыв между зарплатами в российских регионах вырос на 25% до рекордных 182 тысяч рублей, сообщают «Известия». Средний размер зарплаты на Чукотке составляет 223 тысячи рублей, в Ингушетии — 41 тысячу рублей.

Средний размер заработной платы в России в апреле достиг 97 тысяч рублей, что на 16% превысило показатель апреля 2024 года. Помимо Чукотки, регионами с самыми высокими зарплатами в диапазоне от 145 до 185 тысяч рублей стаи ЯНАО, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва.

Наиболее низкие зарплаты предлагают работникам в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Осетии. В этих регионах средний размер оплаты труда составляет от 44 до 51 тысяч рублей.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что министерство предложило установить в России минимальный размер оплаты труда в размере 27 093 рубля с 2026 года. В этом случае МРОТ повысят на 20,7%. Сейчас МРОТ в России составляет 22 440 рублей. В Минтруде отметили, что его повышение напрямую затрагивает 4,6 млн граждан.

До этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда в России нужно повысить в три раза, до 60 тысяч рублей. По его словам, к 2030 году МРОТ планируется увеличить до 35 тысяч рублей, но этого недостаточно из-за роста цен в магазинах.

зарплаты
регионы
Россия
доходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главком ВСУ признал большие проблемы в украинской армии
В России рассмотрят инициативу о кредитных каникулах при одном факторе
В Госдуме посоветовали не переживать из-за проекта о круглогодичном призыве
В Великобритании внезапно ожил мужчина, чье сердце не билось почти час
Олимпийская чемпионка назвала причину поражений синхронисток из РФ на ЧМ
Раскрыт срок для главреда Baza за взятки полицейским
В Минтрансе пригрозили российским аэропортам после задержек рейсов
Политолог высказался о возможном влиянии на Трампа со стороны жены
Японец десять лет хранил труп умершей матери в туалете
Франция резко осудила Зеленского из-за нового закона
Дети мигрантов изнасиловали четырехлетнюю девочку в Обнинске
В Госдуме раскрыли, сколько россиян получают зарплату на уровне МРОТ
Энергетик оценил перспективы нового месторождения нефти и газа в Польше
Разрыв между средними зарплатами в регионах рекордно вырос в России
В Минтрансе пообещали проработать взаимодействие с авиакомпаниями России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 июля: где сбои в России
Трехлетняя девочка каталась на горке и получила разрыв селезенки
«Наехали на национальной почве»: актриса из РФ об учебе ребенка в Италии
Машина загадочным образом оказалась в болоте в Подмосковье
Названа причина разрыва некоторыми наемниками контракта с ВСУ
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.