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22 июля 2025 в 12:22

Работникам дали советы, как проверить руководителя на адекватность

Бизнес-эксперт Давидян заявила, что просьба повысить оклад проверит начальника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проверить руководителя на адекватность можно с помощью денежных вопросов, заявила «Радио 1» наставник по бизнесу Лиана Давидян. Например, можно попросить начальство повысить зарплату, предложила эксперт.

Если руководитель не самодур, то он выслушает ваше предложение по увеличению заработной платы. Вопросы денег всегда как лакмусовая бумажка — по ним можно оценивать все, — отметила Давидян.

При этом, по мнению эксперта, добиваться повышения зарплаты с помощью ультиматумов или шантажа — не лучшая идея. В такой ситуации необходимо доходчиво донести свои аргументы до руководителя. Важен диалог, уточнила специалист.

Юрист Валентина Яковлева ранее заявила, что сотрудник может защитить себя от токсичного руководителя на уровне законодательства, в том числе обратиться в суд или трудовую инспекцию. Она призвала сделать это при любых нарушениях прав на работе.

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работа
начальство
зарплаты
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