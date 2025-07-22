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22 июля 2025 в 14:03

Женщинам перечислили скрытые барьеры на пути к высокой зарплате

Менеджер Просвирякова заявила, что работающим женщинам мешают стереотипы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В некоторых компаниях женщинам тяжелее добиться повышения зарплаты из-за стереотипов, заявила MIR24.TV топ-менеджер Ирина Просвирякова. Там считается, что работницы больше подвержены стрессу и не готовы занять лидирующие позиции, пояснила эксперт.

Женщинам на пути карьерного роста также может мешать «синдром отличницы», отметила Просвирякова. Сотрудницы компаний могут работать больше других, брать на себя лишнее и при этом не просить повышения зарплаты.

Недооценка личных навыков и амбиций, а также неумение вести переговоры с руководством также снижают шансы на карьерный рост. Еще один барьер — это так называемый невидимый труд, например, помощь коллегам, наставничество и прочее. Такая дополнительная нагрузка редко оплачивается, объяснила эксперт.

Ранее наставник по бизнесу Лиана Давидян заявила, что проверить руководителя на адекватность можно с помощью денежных вопросов. Например, можно попросить начальство повысить зарплату, предложила эксперт.

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