Раскрыты последствия запрета на экспорт бензина из России Аналитик Юшков предупредил о негативных последствиях запрета на экспорт бензина из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрета на экспорт бензина из России ожидать не следует, поскольку последствия такого решения для динамики цен на внутреннем рынке скорее будут негативными, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что нефтяные компании в такой ситуации с большей вероятностью сократят переработку топлива.

Вряд ли нефтяные компании наводнят внутренний рынок топливом. Скорее, они сократят переработку, — подчеркнул эксперт.

По словам экономиста, у государства есть другие инструменты, которые могут помочь отрегулировать стоимость бензина внутри страны. Так, среди них есть демпферный механизм, который помогает удержать цену на топливо. Юшков уточнил, что также власти могут договориться с нефтяными компаниями, чтобы те не меняли ценники на АЗС.

Reuters со ссылкой на источники на промышленном рынке и в правительстве ранее сообщил о том, что правительство РФ рассматривает введение запрета на экспорт бензина для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке. Такая мера должна сдержать рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов.