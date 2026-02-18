Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 16:23

Раскрыт главный недостаток данных о медианной зарплате в России

Глава ЦСР Смелов: данные о медианной зарплате устаревают раньше, чем выходят

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Данные по номинальной зарплате Росстат публикует ежемесячно, по реальной — ежеквартально, а ключевой показатель медианной зарплаты (когда половина работников получает меньше указанной суммы, а половина — больше) выходит лишь раз в год и с большим опозданием, заявил в интервью NEWS.ru генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. Так он объяснил, почему органы власти в своей оценке ориентируются на среднюю зарплату, а не на более репрезентативные показатели.

Основная проблема медианной зарплаты в низкой периодичности публикации: один раз в год по состоянию на апрель предыдущего года. Последнее опубликованное значение — 56 443 рубля по итогам 2024 года (63,4% от среднемесячной номинальной заработной платы за 2024 год). При этом показатели среднемесячной номинальной начисленной заработной платы и реальной заработной платы публикуются квартально, а номинальные показатели формируются ежемесячно, в том числе по отраслям экономики, — сказал Смелов.

По данным Росстата, которые привел глава ЦСР, за 10 месяцев 2025 года номинальная начисленная заработная плата выросла на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако реальная заработная плата (рассчитанная с учетом инфляции) увеличилась лишь на 4,7%.

Ранее эксперт Мария Игнатова заявила, что профессия сварщика признана самой высокооплачиваемой в России по итогам января 2026 года. По ее данным, медианная заработная плата таких специалистов в указанный период достигла 267,3 тыс. рублей в месяц.

зарплаты
средняя зарплата
статистика
цср
