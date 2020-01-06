Американский авиастроительный концерн Boeing может потратить в первой половине 2020 года $15 млрд. Финансы пойдут на модернизацию авиалайнеров модели 737 MAX, эксплуатацию которых приостановили после двух катастроф, а также на компенсации авиакомпаниям и выплаты семьям погибших в этих катастрофах. Об этом
Концерн планирует выплатить компенсации семьям по $144,5 тысячи. Отмечается, что Boeing должен будет погасить свои долги и завершить сделку на $4 млрд за покупку акций авиаконцерна Embraer. Аналитики прогнозируют, что Boeing возьмёт кредит на $5 млрд, чтобы покрыть расходы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что французская авиакомпания Airbus превзошла Boeing по поставкам самолётов. Компания обогнала американский концерн впервые с 2011 года и стала лучшей в мире по этому показателю.
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