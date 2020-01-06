https://static.news.ru/photo/d659b50a-30c6-11ea-a5c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/GlobalLookPress

Американский авиастроительный концерн Boeing может потратить в первой половине 2020 года $15 млрд. Финансы пойдут на модернизацию авиалайнеров модели 737 MAX, эксплуатацию которых приостановили после двух катастроф, а также на компенсации авиакомпаниям и выплаты семьям погибших в этих катастрофах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Концерн планирует выплатить компенсации семьям по $144,5 тысячи. Отмечается, что Boeing должен будет погасить свои долги и завершить сделку на $4 млрд за покупку акций авиаконцерна Embraer. Аналитики прогнозируют, что Boeing возьмёт кредит на $5 млрд, чтобы покрыть расходы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что французская авиакомпания Airbus превзошла Boeing по поставкам самолётов. Компания обогнала американский концерн впервые с 2011 года и стала лучшей в мире по этому показателю.