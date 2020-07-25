Работодателям возместят расходы на маски и тесты за счёт страховых взносов

https://static.news.ru/photo/d8d240dc-cdff-11ea-8665-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/GlobalLookPress

Работодателям возместят расходы на медицинские маски, термометры, санитайзеры, бахилы, дезинфицирующие средства, тесты на COVID-19 и другие траты на санитарные меры предосторожности от коронавирусной инфекции за счёт страховых отчислений.

Однако размер компенсации покроет лишь часть расходов в размере 20% страховых взносов, сообщает «Коммерсант».

Приобретение масок, респираторов, бахил, дезинфицирующих антисептиков, тестирование сотрудников, приобретение бесконтактных термометров, устройств и средств для обработки транспорта, служебных помещений и офисных поверхностей можно будет компенсировать из страховых взносов за 2020 год, — привели слова министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова в издании.

Кроме того, в перечень средств по борьбе с коронавирусом вошли одноразовые халаты и противочумные костюмы.

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление о финансовом обеспечении мер в территориальный орган Фонда социального страхования. Срок подачи заявлений продлён до 1 октября 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, руководитель управления электроэнергетики «ВТБ Капитала» Владимир Скляр разъяснил, как подсчитать затраты на дистанционной работе для компенсации. Он сообщил, что дополнительные затраты на электричество переведённых на дистанционную работу сотрудников можно рассчитать, ориентируясь на многолетний средний уровень потребления, или установить стандартизированную норму, согласно которой работодатель будет возмещать расходы коллектива.