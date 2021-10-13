Путин заявил о неограниченном запасе газа в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ имеются в наличии неограниченные запасы газа. По словам российского лидера, эти запасы носят планетарный характер. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что РФ увеличивает поставки в Европу даже в сложных для себя условиях.

Если посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях, — сказал президент.

Ранее сообщалось, что у Европейского союза есть конфиденциальный план «газовой войны» с Россией, который был разработан Испанией. Он предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы.

В документе подчёркивается , что колебания на международных энергетических рынках не должны наносить удар по независимости Европы. В связи с этим автор статьи призывает Евросоюз сплотиться, чтобы не зависеть от прихотей России, и максимально увеличить свои прибыли.

В качестве плана испанское руководство предлагает европейским странам объединить покупательскую способность для приобретения стратегических запасов газа единым блоком. Министры энергетики считают, что план поможет «противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости» газа.