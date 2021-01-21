Путин заявил, что в экономике сохраняются факторы нестабильности

https://static.news.ru/photo/cc332ae0-5bd9-11eb-80fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Новиков/Пресс-служба мэра и правительства г.Москвы

Президент России Владимир Путин считает, что факторы нестабильности в экономике сохраняются, что требует своевременных решений.

Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений, нарушение глобальных кооперационных, торговых связей, — заявил глава государства.

По его словам, ряд макропоказателей в экономике вернулись к докризисному уровню. Путин подчеркнул, что нужно максимально оперативно и своевременно принимать решения, которые дали бы позитивный и реальный эффект для бизнеса и всей страны в целом, а также были востребованы предпринимателями и обычными гражданами, сообщает ТАСС.

Ранее в Минфине России рассказали, что бюджеты субъектов в 2020 году были исполнены с дефицитом в 707 млрд рублей, из них 570 млрд пришлись на 17 сырьевых регионов, а также на Москву и Санкт-Петербург. В Федеральном казначействе заявили, что совокупный дефицит бюджетов российских регионов достиг 762,2 млрд рублей, это составляет 5% от совокупного объёма их бюджетных доходов. Наиболее острый дефицит зафиксирован в Кемеровской и Тюменской областях, а также в Удмуртии.

Как писал NEWS.ru, заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов рассказал, что по данным на 20 января 2021 года общее число россиян, оставшихся без работы составляет 2,6 млн человек. По его словам, пока наблюдается снижение количества безработных. В сентябре число людей, оставшихся без работы, составило 3,7 млн человек, а в период с января по ноябрь 2020 года насчитывалось 4,6 млн безработных.