Экономика

Путин сообщил об основных задачах плана развития экономики

16:49, 14 мая 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал основные задачи плана развития экономики. По его словам, он должен обеспечить восстановление деловой жизни и новое качество роста.

Как вы знаете, сейчас идёт подготовка плана по долгосрочному развитию экономики. Его важнейшая задача — не просто обеспечить восстановление деловой жизни, а обеспечить новое качество роста, в том числе за счёт глубоких структурных изменений, форсированного технологического развития во всех сферах, — цитирует президента РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин призвал не забывать о решении стратегических задач. По его словам, это необходимо делать, несмотря на продолжающуюся борьбу с COVID-19.

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