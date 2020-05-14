Путин сообщил об основных задачах плана развития экономики

https://static.news.ru/photo/180926be-95eb-11ea-bb75-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал основные задачи плана развития экономики. По его словам, он должен обеспечить восстановление деловой жизни и новое качество роста.

Как вы знаете, сейчас идёт подготовка плана по долгосрочному развитию экономики. Его важнейшая задача — не просто обеспечить восстановление деловой жизни, а обеспечить новое качество роста, в том числе за счёт глубоких структурных изменений, форсированного технологического развития во всех сферах, — цитирует президента РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин призвал не забывать о решении стратегических задач. По его словам, это необходимо делать, несмотря на продолжающуюся борьбу с COVID-19.