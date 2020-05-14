Путин призвал не забывать о решении стратегических задач

https://static.news.ru/photo/45b3ad28-95d7-11ea-ab07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас крайне важно обеспечить динамичное решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов. Это необходимо делать, несмотря на продолжающуюся борьбу с COVID-19.

Сейчас, на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни, крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп, — отметил российский лидер на совещании по вопросам развития генетических технологий.

По его словам, все последние недели усилия властей были направлены на противодействие эпидемии, на подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики. Глава государства пообещал продолжить эту работу, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Минэкономразвития сообщили, что план по восстановлению экономики будет рассчитан на 2020-й и 2021 годы. Его ещё предстоит составить, отметил глава ведомства Максим Решетников в ходе круглого стола с представителями Общероссийского народного фронта.