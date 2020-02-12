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Темп прироста ВВП в четвёртом квартале прошлого года составил 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. В третьем квартале этот показатель находился на отметке 1,7%.

Высокий темп экономического роста — это базовое условие для успешного социального развития, создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов российских семей, а значит, и для позитивных демографических изменений, которые так необходимы России, — подчеркнул он.

По его словам, это очевидный, но очень важный и принципиальный фактор.

Российский лидер также озвучил главную задачу экономической повестки — запуск нового инвест цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций 5–7%. Он отметил, что это позволит уже в 2021 году обеспечить темпы экономического роста выше мировых.

При этом Путин отметил, что в данном случае рассчитывает здесь на совместную работу правительства и Центробанка.

Как писал NEWS.ru, ранее в ходе заседания правительства министр финансов Антон Силуанов заявил, что профицит федерального бюджета в этом году составит 1,7% ВВП против прогнозных 1,4%. По данным Минфина, профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,025 трлн рублей, или 3,1% ВВП. Доходы бюджета за это же время насчитывают 18,025 трлн рублей.