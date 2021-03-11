Путин: Россия преодолела экономический спад

https://static.news.ru/photo/496606a2-8260-11eb-beaf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России удалось преодолеть спад в экономике, возникший из-за пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это произошло благодаря действиям властей.

Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на её восстановление, — сказал он в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

Политик рассказал, что впервые в современной истории РФ в условиях кризиса не ужесточала макроэкономическую политику, а смягчала её. Это стало возможно «благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета России», передаёт ТАСС.

Благодаря целенаправленной экономической политике нам удалось избежать провала инвестиционной активности. Серьёзно снизились риски вложений в российскую экономику, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили ввести продуктовые банковские карты для граждан с низкими доходами. На них ежемесячно будут перечисляться из бюджета средства на покупку продуктов. С такой инициативой выступила фракция «Справедливая Россия». По мнению авторов, такие карты следует выдавать тем гражданам, которые имеют доход ниже двух прожиточных минимумов.