Путин разрешил получать патенты в электронной форме

https://static.news.ru/photo/56036f78-ca8f-11ea-9d19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роспатент/facebook.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правообладателям получать патенты в электронной форме, а также прилагать к материалам трёхмерные модели (изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки) при регистрации объектов интеллектуальной собственности.

Данный закон позволяет выдавать охранные документы в электронной форме, за исключением патента на секретное изобретение. Кроме того, возможность получить их на бумажном носителе будет сохранена.

Также заявители смогут прилагать к материалам заявки на государственную регистрацию объектов.

Базовым внутренним форматом трёхмерных моделей станет STEP в связи с проработанностью его международного стандарта.

Отмечается, что документ будет способствовать сокращению сроков экспертизы объектов интеллектуальной собственности.

Как ранее писал NEWS.ru, компания «Яндекс» 16 июля подала в Суд по интеллектуальным правам заявление о признании недействительным решения Роспатента об аннулировании регистрации товарного знака «Яндекс.Афиша» по жалобе Rambler Group Сбербанка и Александра Мамута.