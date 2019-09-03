https://static.news.ru/photo/46ef3710-ce64-11e9-bae3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин, Олег Кожемяко (слева направо) Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в пятом Восточном экономическом форуме.

Президент приехал из Монголии, где встречался со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой. Во Владивостоке, кроме участия в работе форума, он проведёт ряд двусторонних международных встреч.

У политика запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с которым они, кроме всего прочего, посетят судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне. Также глава РФ встретится с главами правительств Малайзии и Японии Махатхиром Мохамадом и Синдзо Абэ и с заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал о том, чего ожидает от встречи с Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.