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Экономика

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых

17:23, 25 апреля 2022
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых, пишет «Коммерсант». Кроме того, глава государства рекомендовал продлить льготную программу до конца 2022 года. Он подчеркнул, что власти страны будут принимать все меры по поддержке граждан и бизнеса. По словам Путина, повышение ключевой ставки ЦБ было «обоснованным решением», но сейчас «экономика РФ стабилизируется, инфляция замедляется, а цены возвращаются к своим показателям».

Динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать «стройку» в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% — мы её не так давно установили — до 9% годовых, — заявил он.

Российский лидер также предложил расширить программы гарантийной поддержки со стороны банка ВЭБ.РФ. По его мнению, они должны распространяться не только на системообразующие компании, но и на другие предприятия.

30 марта председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12% годовых.

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