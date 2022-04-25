Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых, пишет «Коммерсант». Кроме того, глава государства рекомендовал продлить льготную программу до конца 2022 года. Он подчеркнул, что власти страны будут принимать все меры по поддержке граждан и бизнеса. По словам Путина, повышение ключевой ставки ЦБ было «обоснованным решением», но сейчас «экономика РФ стабилизируется, инфляция замедляется, а цены возвращаются к своим показателям».

Динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать «стройку» в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% — мы её не так давно установили — до 9% годовых, — заявил он.

Российский лидер также предложил расширить программы гарантийной поддержки со стороны банка ВЭБ.РФ. По его мнению, они должны распространяться не только на системообразующие компании, но и на другие предприятия.

30 марта председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12% годовых.