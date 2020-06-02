Путин потребовал приступить к восстановлению экономики в июле

https://static.news.ru/photo/3ffa0e8c-a4cc-11ea-b391-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин на встрече с Михаилом Мишустиным Фото: kremlin.ru

Активная реализация общенационального плана восстановления экономики России после пандемии коронавируса и последовавшего за ней кризиса должна начаться с июля. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Глава государства отметил, что представленный план может быть взят за основу, и попросил премьера во второй половине июня окончательно определиться с его параметрами.

Всё это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент также подчеркнул, что работа по реализации плана должна вестись без пауз, а экономика, занятость и доходы граждан — получить «серьёзную, эффективную поддержку».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство оценило план по восстановлению отечественной экономики в 5 трлн рублей. По замыслу кабмина, процесс будет проходить в три этапа, на последнем из которых должен начаться устойчивый рост.