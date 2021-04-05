Путин потребовал добиться опережающего роста доходов россиян

https://static.news.ru/photo/ce8dd15c-9606-11eb-8500-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил добиться опережающего роста доходов населения и инвестиций в регионах из списка «отстающих».

Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, правительству России совместно с органами государственной власти субъектов РФ поручается «обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского» с целью достижения конкретных результатов в виде «опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал».

Глава государства также поручил проанализировать цены на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы сократить разрыв со среднероссийским уровнем.

Ранее руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов в беседе с NEWS.ru спрогнозировал, что реальные доходы россиян начнут расти уже в текущем 2021 году. По мнению эксперта, основной «драмой» прошлого года на рынке труда была проблема с реальной зарплатой и пенсией. Этому поспособствовало массовое высвобождение занятых людей, отсутствие доплат и целый ряд «неприятных историй», которые в итоге привели к стагнации и падению доходов, отметил он.

Как отметил экономист Михаил Хазин, седьмой год подряд реальные доходы если не падают, то стабильно стагнируют. Лишь в 2018–2019 годах данный показатель немного увеличился, однако если в 2019-м рост не превысил и 1%, то ещё годом ранее вообще был близок к нулю. По мнению специалиста, околонулевой рост в данном случае не более чем статистическая погрешность или попытка властей завысить неутешительные экономические показатели.