Путин поручил принять меры по стабилизации цен на уголь

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на уголь и обеспечению его бесперебойных поставок. В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что поручение необходимо выполнить до 1 августа 2022 года.

Правительству <...> принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь и обеспечение его бесперебойных поставок производителям тепловой энергии и населению, — говорится в сообщении.

Правительству также поручено создать условия для заключения в приоритетном порядке прямых контрактов с организациями, имеющими лицензии на добычу и переработку угля.

Ранее в администрации президента России предсказали сроки начала падения цен на уголь. По прогнозу помощника главы администрации президента Анатолия Яновского, цены на уголь, достигшие рекордных $200 за тонну, останутся высокими до марта 2022 года. Но экспорт угля из России в этом году вырастет лишь на 6%, до 225 млн тонн.

О сохранении высоких цен и спроса на уголь до марта 2022 года Яновский сообщил в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя». Он также отметил, что в этом году Россия экспортирует 225 млн тонн угля, причём не только в Европу, но также в Китай и Индию. В прошлом году Россия сохранила третье место после Австралии и Индонезии в рейтинге крупнейших мировых экспортёров угля.