Путин пока не планирует контактов с коллегами из ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/b4e02100-4c66-11ea-a8d3-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин в ближайшее время не планирует контактов со своими коллегами из стран-участниц соглашения ОПЕК+. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ближайшее время таких планов нет у президента, — цитирует Пескова РИА Новости.

Государства в рамках партнёрства ОПЕК+ 12 апреля договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, однако для России и Саудовской Аравии за основу взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии с другими странами идёт снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Ранее, как писал NEWS.ru, источники Bloomberg сообщили о появившихся разногласиях в ОПЕК+. По их данным, Россию и Саудовскую Аравию не устраивает уровень исполнения обязательств по сокращению нефтедобычи. Из-за этого дата встречи — 4 или 10 июня — оказалась под вопросом.

Позднее стало известно, что не все страны альянса полностью выполняют заключённое ранее соглашение. В связи с этим встреча участников соглашения может быть перенесена на более поздний срок.