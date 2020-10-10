Путин похвалил агропромышленников за успехи в сборе урожая

https://static.news.ru/photo/030d978e-0ba9-11eb-98c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников из сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

В послании, размещённом на сайте Кремля, глава государства отметил, что агропромышленный комплекс добился впечатляющих результатов за последние годы. Путин подчеркнул, что уже можно говорить о хорошем урожае зерновых культур по итогам 2020 года — он вновь превысит 120 млн тонн.

Отмечу, что показатели, превышающие 100 млн тонн, ещё относительно недавно считались рекордными, а сейчас, благодаря вашей работе, это устойчивая традиция. Кроме того, существенно увеличилось производство продукции животноводства, в том числе мяса и молока, — указал президент.

По словам Путина, такие впечатляющие успехи были бы недостижимы без высокого профессионализма, энергии и самоотдачи работающих в отрасли людей.

Сегодня Россия не только практически полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольственных товаров, но и ежегодно увеличивает поставки за рубеж, осваивает глобальные рынки, — заключил президент.

В 2019 году Россия собрала 121,2 млн тонн зерна. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 30 сентября заявил, что по итогам 2020 года этот показатель должен составить 125 млн тонн.

С 1 июля по 1 октября РФ экспортировала 11,6 млн пшеницы, писал NEWS.ru.