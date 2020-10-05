Россия к 1 октября экспортировала 11,6 млн тонн пшеницы

https://static.news.ru/photo/5ff4ffea-0718-11eb-b362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия с начала 2020–2021 сельскохозяйственного года (с 1 июля текущего года) по 1 октября экспортировала 11,6 млн пшеницы, указано в мониторинге Минсельхоза.

Согласно оперативным данным Федерально таможенной службы (ФТС) РФ (без учёта сведений о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за август и сентябрь), в общей сложности в текущем сельхозгоду из страны по состоянию на 1 октября экспортировали 13,9 млн тонн зерновых культур, что на 0,7% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Поставки ячменя достигли 2 млн тонн, кукурузы — 0,3 млн тонн.

По информации Международного совета по зерну, которую приводит Минсельхоз, стоимость на пшеницу из РФ четвёртого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 1 октября составила $236 за тонну, прибавив $2 (0,9%).

Ранее NEWS.ru писал, что Россия к середине сентября 2020 года собрала 82,9 млн тонн пшеницы, что является вторым показателем за подобный период в истории после рекорда 2017 года.