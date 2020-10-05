Россия к 1 октября экспортировала 11,6 млн тонн пшеницы

Россия с начала 2020–2021 сельскохозяйственного года (с 1 июля текущего года) по 1 октября экспортировала 11,6 млн пшеницы, указано в мониторинге Минсельхоза.
Согласно оперативным данным Федерально таможенной службы (ФТС) РФ (без учёта сведений о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за август и сентябрь), в общей сложности в текущем сельхозгоду из страны по состоянию на 1 октября экспортировали 13,9 млн тонн зерновых культур, что на 0,7% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Поставки ячменя достигли 2 млн тонн, кукурузы — 0,3 млн тонн.
По информации Международного совета по зерну, которую
Ранее NEWS.ru писал, что Россия к середине сентября 2020 года собрала 82,9 млн тонн пшеницы, что является вторым показателем за подобный период в истории после рекорда 2017 года.
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