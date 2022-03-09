Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золота физлицами

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вводит драгоценные металлы в слитках в инвестиционный оборот для физических лиц.

Закон освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. Эта норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу.

В подпункте 9 пункта 3 ст. 149 [Налогового кодекса РФ] слова «банками Центральному банку Российской Федерации и банкам» заменить словами «банками Центральному банку Российской Федерации, банкам и физическим лицам», — сказано в законе.

До этого Минфин России поддержал инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, посчитав вложения в золото идеальной альтернативой долларам. В ведомстве заявили, что курс золота подвержен краткосрочным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе показывает прибыльность.

Ранее директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский пояснил, что на фоне отмены НДС покупку физического золота можно рассматривать в качестве альтернативы доллару. Он отметил, что в этом активе есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, вложение можно расценивать как способ уйти от обесценивания рубля. С другой, золото, будучи биржевым инструментом, может значительно меняться в стоимости.