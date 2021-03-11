Путин ответил производителям на жалобы в связи с ограничениями цен

https://static.news.ru/photo/450742e8-8273-11eb-a4bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничения цен не снижают потенциал отраслей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Это не снижение потенциала отрасли как таковой, если мы говорим о каких-то ограничениях. Речь идёт об ограничениях, связанных с извлечением сверхприбылей. Здесь ничего страшного нет, — заверил глава государства.

На совещании российский лидер также объяснил, почему жёстко говорил по вопросу цен с членами правительства. По его словам, «ценовые удары» по россиянам важно оперативно смягчать в рамках приоритетных мер социальной политики государства. При этом необходимо соблюдать баланс между интересами граждан и бизнеса.

Как писал NEWS.ru, инвестиционные проекты отечественного бизнеса нуждаются в системной поддержке, заявил президент. По словам Путина, по всей стране безотлагательно должен быть введён механизм компенсации регионам инвестиционного налогового вычета. Он отметил, что в рамках этого механизма две трети недополученных регионами доходов из-за предоставления инвестиционного налогового вычета по запускаемым проектам будут покрываться за счёт федеральных средств.