Путин призвал поддерживать отечественные инвестпроекты

https://static.news.ru/photo/7b67f65a-8261-11eb-b83e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инвестиционные проекты отечественного бизнеса нуждаются в системной поддержке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Напомню о поставленной цели: к 2030 году годовой объём инвестиций в основной капитал в России должен вырасти не меньше чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом. Чтобы выйти на этот уровень, необходимо системно поддерживать инвестиционные проекты отечественного бизнеса, — сказал Путин.

По словам главы государства, по всей стране безотлагательно должен быть введён механизм компенсации регионам инвестиционного налогового вычета. Он отметил, что в рамках этого механизма две трети недополученных регионами доходов из-за предоставления инвестиционного налогового вычета по запускаемым проектам будут покрываться за счёт федеральных средств, передаёт ТАСС.

Путин на совещании также заявил, что из-за пандемии коронавируса 2020 год стал самым плохим для мировой экономики за период после Второй мировой войны. По его мнению, отрицательно сказались на экономической динамике и ведении бизнеса эпидемиологическая ситуация и связанные с ней ограничения.

При этом президент добавил, что преодолеть спад в отечественной экономике и выйти на её восстановление удалось благодаря своевременным мерам. Проводимые в последние годы реформы и новые возможности позволили избежать ужесточения макроэкономической политики в условиях кризиса, сообщал NEWS.ru.