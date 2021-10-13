Президент России оценил возможность роста цен на нефть до $100 за баррель

Президент России Владимир Путин считает вполне возможным рост нефтяных цен до $100 за баррель. При этом страна не допускает резких скачков цен на нефтяном рынке. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели. Его слова приводит ТАСС.

Путин отметил , что резкие скачки цен на нефтяном рынке не отвечают интересам страны, однако сама нефть явно растёт в цене в том числе и в России. Поэтому увеличение её стоимости до уровня $100 за баррель технически вполне возможен.

Мы делаем всё возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно, — подчеркнул президент.

Ранее в ОПЕК сделали прогноз на период востребованности нефти в мире. Согласно опубликованному отчёту, она останется наиболее востребованным топливом до 2045 года. По данным за 2020 год, на нефть приходилось почти треть потребления всех энергоносителей. Однако из-за активного внедрения возобновляемых источников энергии влияние нефти будет снижаться.