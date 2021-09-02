Путин оценил увеличение туристического кешбэка на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для путешествий по регионам Дальнего Востока. Об этом он заявил на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума. Слова президента приводит ТАСС.

В ходе встречи председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока с 20 тыс. до 40 тыс. рублей, но так, чтобы кешбэк по-прежнему не превышал 20% от стоимости тура. Он аргументировал это тем, что туристический продукт на Дальнем Востоке объективно дороже, а расстояния больше. Владимир Путин поддержал эту инициативу.

Для Дальнего Востока мы же ищем дополнительные ресурсы поддержать бизнес, а туристический бизнес — это перспективное направление, без всякого сомнения, — заявил президент

Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский сообщил, что благодаря кешбэку люди стали чаще путешествовать в межсезонье и программа стала самой эффективной мерой поддержки отрасли за последние годы. Ростуризм до конца года запустит программу по кешбэку, рассчитанную на зимний сезон, туры будут продаваться с 15 января по 30 апреля. Проект будет работать только на низкий сезон — с 15 января по конец апреля и с 1 октября по середину декабря.