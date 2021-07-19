Путин: ВВП к концу года вырастет до 4%

ВВП к концу 2021 года должен вырасти до 4%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну надеюсь, что близко к этому. Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей, — отметил Путин.

Глава государства сообщил, что из-за ответственной и при этом одновременно гибкой макроэкономической политики и соответствующих мер поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей кризисные последствия были пройдены.

Онлайн-трансляция заседания ведётся на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что внешний долг России достиг $471,4 млрд. С начала 2021 года внешний долг России вырос на $4 млрд и достиг $471,4 млрд. На динамику показателя «повлиял рост иностранной задолженности банковской системы». При этом внешний долг органов госуправления и прочих секторов, наоборот, сократился.