Путин оценил диверсификацию экономики РФ

https://static.news.ru/photo/75fe6a58-b923-11ea-8dd6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России предстоит ещё многое сделать для диверсификации экономики, однако этот процесс уже идёт. Он также добавил, что резервы в экономике страны выросли в 50 раз за последние годы.

У нас промышленность выросла недавно под 90%, а обрабатывающие отрасли — более чем в два раза. В этом смысле нам ещё очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально всё-таки происходит, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» президент.

Путин также отметил, что прогресс в экономике за последние 20 лет «способствует выходу с минимальными потерями из обострившейся в связи с пандемией коронавируса ситуацией».

Как писал NEWS.ru, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пандемия коронавируса вынесла на передний план вопросы, которые ЦБ РФ предстоит решить совместно с законодателями. В частности, речь идёт о защите потребителей финансовых услуг, комиссиях и лимитах по денежным переводам, а также о развитии дистанционных сервисов. Она также добавила, что развитие дистанционных финансовых услуг и цифровых бизнесов в целом необходимо для банковского сектора.

Ранее Набиуллина заявила, что мягкая денежно-кредитная политика регулятора не обернётся обесцениванием зарплат и сбережений для граждан. По её словам, у российской экономики и финансовой системы был запас прочности к началу кризиса, вызванного COVID-19 и обвалом нефтяных котировок.