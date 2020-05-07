Путин обсудит инвестиции с главой РЖД

https://static.news.ru/photo/5b69ea78-9060-11ea-a5ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин анонсировал встречу с главой Российских железных дорог Олегом Белозёровым, которая состоится «в ближайшее время».

По информации РИА Новости, глава государства обсудит с топ-менеджером инвестиционную программу РЖД, оказавшуюся под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса и резкого сокращения объёма перевозок в РФ.

Мы с вами об этом поговорим <...> о сохранении по максимуму вашей инвестпрограммы. Я вас приглашу в ближайшее время, встретимся и обсудим все эти вопросы более подробно, — сказал Путин Белозёрову на совещании по вопросам транспортной отрасли.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году РЖД столкнулись в дефицитом средств на выполнение инвестпрограммы, включающей модернизацию Транссиба, БАМа и других строек — источники в компании сообщали, что около двух третей проектов оказались без финансирования.

По информации «Коммерсанта», в апреле железнодорожники предложили госбанкам выкупить облигации РЖД на 300 миллиардов рублей. Правительство якобы согласилось выделить из Фонда национального благосостояния средства «на важнейшие инфраструктурные проекты».