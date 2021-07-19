Стало известно, сколько российских семей улучшили жилищные условия

Более 3,5 млн семей в России смогли улучшить жилищные условия в 2020 году. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил президент РФ Владимир Путин.

В прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. И такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми, — отметил глава государства.

Кроме того, Путин напомнил, что уже с 2021 года льготы по ипотеке могут получить родители, у которых рождается первый ребёнок.

Онлайн-трансляция заседания ведётся на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что банки РФ решили не повышать ставки по льготной ипотеке до 7%. Дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации на ипотечном рынке.

Также сообщалось, что эксперты назвали альтернативы льготной ипотеке в Москве. Покупка жилья на вторичном рынке недвижимости может стать адекватной заменой льготной ипотеке для жителей Москвы.