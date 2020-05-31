Путин и Мишустин обсудят план по восстановлению экономики России

Президент Владимир Путин во вторник, 2 июня, проведёт встречу с премьером Михаилом Мишустиным, на которой политики обсудят план правительства по восстановлению экономики страны.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, план будет представлен в понедельник, 1 июня, а на вторник запланирована встреча президента с премьером Мишустиным. Ожидается, что предстоящая встреча частично пройдёт в открытом режиме,
Ранее NEWS.ru писал, что план восстановления финансовой системы состоит из порядка 500 мероприятий по различным направлениям. Срок реализации документа — до конца 2021 года.
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