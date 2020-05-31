Путин и Мишустин обсудят план по восстановлению экономики России

https://static.news.ru/photo/4e0a7fe8-a3f0-11ea-a597-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин во вторник, 2 июня, проведёт встречу с премьером Михаилом Мишустиным, на которой политики обсудят план правительства по восстановлению экономики страны.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, план будет представлен в понедельник, 1 июня, а на вторник запланирована встреча президента с премьером Мишустиным. Ожидается, что предстоящая встреча частично пройдёт в открытом режиме, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что план восстановления финансовой системы состоит из порядка 500 мероприятий по различным направлениям. Срок реализации документа — до конца 2021 года.