Экономика

Путин и Мишустин обсудят план по восстановлению экономики России

12:56, 01 июня 2020 19
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин во вторник, 2 июня, проведёт встречу с премьером Михаилом Мишустиным, на которой политики обсудят план правительства по восстановлению экономики страны.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, план будет представлен в понедельник, 1 июня, а на вторник запланирована встреча президента с премьером Мишустиным. Ожидается, что предстоящая встреча частично пройдёт в открытом режиме, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что план восстановления финансовой системы состоит из порядка 500 мероприятий по различным направлениям. Срок реализации документа — до конца 2021 года.

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