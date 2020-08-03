Против бывшего главы «ВСМПО-Ависма» возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/c960a0fc-d5a3-11ea-9a2e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Воеводин Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В отношении экс-генерального директора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, 25% акций которой принадлежат Ростех», Следственный комитет РФ открыл уголовное дело. Об этом сообщил представитель пресс-службы госкорпорации.

При этом подробностей делопроизводства собеседник «Ведомостей» из Ростеха раскрывать не стал.

Дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем — это прерогатива следственных органов, — пояснил он.

До этого паблик в Telegram «Давыдов.Индекс», ссылаясь на данные МВД по Свердловской области, сообщил, что уголовное дело инициировали акционеры Ростеха и связано с хищениями. Речь идёт о «случаях многократного завышения цен при закупке титанового лома и ванадиевых сплавов».

Сумма хищений, по предварительным данным, сопоставима с зарплатой всех сотрудников «ВСМПО-Ависма» за полтора года, — сообщил Telegram-канал.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).

Глава Ростеха Сергей Чемезов также возглавляет и совет директоров «ВСМПО-Ависмы». 65,27% акций корпорации находятся под контролем заместителя председателя совета директоров Михаила Шелкова, а Ростеху принадлежит 25% плюс одна акция.

Воеводин занимал должность генерального директора «ВСМПО-Ависма» с 2009-го по 2020 год. В мае текущего года он решил отдать предпочтение личным проектам и заявил об отставке. В апреле 2020 года его полномочия были продлены на три года. Исполнять обязанности Воеводина, который возглавлял компанию с 2009 года, будет его заместитель по развитию бизнеса Максим Кузюк. Смена руководителя произошла на фоне кризиса в авиаотрасли, для которой корпорация является крупнейшим поставщиком титана.

В декабре 2019 года в «ВСМПО-Ависма» была утверждена новая инвестиционная программа. Она рассчитана на 2019–2026 годы, а её общий объём составит $700 млн. Новая инвестпрограмма направлена на увеличение объёмов производства, что позволит компании сохранить лидирующие позиции. Предыдущая программа с общим объёмом инвестиций $1,5 млрд действовала 10 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным заключение под стражу бывшего замглавы Министерства культуры России Григория Пирумова, который был арестован по делу о хищениях в Эрмитаже.