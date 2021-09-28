Прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» выросла после падения накануне

Прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» увеличилась почти на 60% после более чем двукратного падения накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

По данным Gascade, прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» выросла до 2,33 млн кубометров в час с 1,45 млн кубометров в час. При этом утром 28 сентября прокачка газа снизилась почти на 60% — до 1,45 млн кубометров в час с чуть более 3,4 млн кубометров в час.

Ранее сообщалось, что работа газопровода «Сила Сибири» остановлена с 22 по 29 сентября. Причиной явились плановые технические работы. Сроки профилактики были согласованы с китайской CNPC в 2020 году. Оборудование и системы газопровода проверяются каждый год весной и осенью.