Производство яиц в России падает: на сколько они подорожают к Пасхе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производство яиц в России падает шестой месяц подряд. Это вызывает определенные вопросы, особенно на фоне того, что за прошлый год они подорожали более чем на 60%. Впрочем, с середины января стоимость десятка снижается. Но долго ли это продлится? NEWS.ru рассказывает, стоит ли опасаться дефицита яиц из-за снижения производства и что будет с ценами на них к Пасхе.

Как сейчас снижается производство яиц

Производство куриных яиц в России снижается на протяжении последних шести месяцев, пишет «Коммерсант». Так, в январе — феврале 2024-го объем производства сократился на 1,8% относительно аналогичного периода 2023 года — до 6,11 млрд штук, следует из данных Росптицесоюза.

В натуральном выражении показатель снизился на 110,1 млн яиц. Только за февраль производство куриных яиц сократилось год к году на 1,5%, а месяц к месяцу — на 7,5%, до 29,3 млрд штук.

С чем может быть связано падение производства

В декабре прошлого года заместитель гендиректора Росптицесоюза Елена Степанова призналась, что выпуск яиц невозможно нарастить из-за низкой рентабельности отрасли.

По ее словам, за последние несколько лет она составляет 5-7%, в лучшем случае — 10%. И это «не тот уровень, при котором отрасль может развиваться», поэтому в условиях повышенного спроса населения на яйцо дополнительных ресурсов уже не оказалось. К примеру, еще в первом полугодии 2023 года закончились лимиты по льготному кредитованию, а из-за роста ключевой ставки и дорогих коммерческих кредитов были приостановлены даже запущенные проекты, пояснила Степанова. К слову, на прошлой неделе совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. И в этом смысле облегчения для бизнеса пока не предвидится.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Участок сортировки и упаковки куриных яиц на птицефабрике

Как росли цены на яйца в 2023 году

По данным Росстата, яйца оказались самым подорожавшим продуктом в 2023 году. «Яичная» инфляция составила 61,35% (декабрь 2023-го к декабрю 2022-го). Средняя по стране потребительская цена десятка яиц выросла с 81,7 до 132,45 рубля. Только в ноябре они подорожали на 15,1%, а в декабре — еще на 18,2%.

Столь резкий рост не остался без внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Генпрокуратуры. В частности, ФАС завела дела на ряд российских производителей за повышение цен. Крупные сети обещали, что будут ограничивать наценку. Постепенно яйца начали продавать даже поштучно.

Как власти объясняли рост цен на яйца

В Минсельхозе объясняли, что цены на яйца растут из-за снижения производства, а также из-за дорогого доллара (он увеличивает себестоимость продукции, так как к нему привязаны расходы на корма, лекарства и производственное оборудование). Президент Владимир Путин связывал повышение цен на яйца с ростом спроса. Аналогичную точку зрения озвучивала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Эксперты говорили о совокупности факторов: сокращении реального объема производства, увеличении себестоимости производства яйца и сезонном росте спроса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с ценами на яйца сейчас

В январе цены на яйца снизились на 1,8% (по сравнению с декабрем 2023 года), в феврале — еще на 0,6%, следует из данных Росстата. То есть за первые два месяца 2024 года яйца в России подешевели на 2,4%. Март еще не закончился, но недельные данные свидетельствуют о сохранении нисходящего тренда.

Цены на яйца в этом году начали снижаться раньше, чем обычно, говорит NEWS.ru генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По состоянию на 18 марта средняя стоимость десятка яиц составила 126,5 рубля, тогда как в середине января она составляла 134 рубля, уточняет он.

Повлияет ли снижение производства на стоимость десятка

По словам Плугова, в прошлом году цены на яйца «беспрецедентно выросли» и, как следствие, снизилось потребление данного продукта. «С одной стороны, производители подвергаются давлению, с другой — спрос на яйца заметно упал. И то, что производство в январе-феврале снизилось на 1,8%, — это вообще чудо. С таким уровнем цен оно могло упасть сразу на 5-10%», — говорит эксперт.

В целом, считает собеседник NEWS.ru, падение на 1,8% — это «ничтожный показатель», тем более если сравнивать с показателями двухлетней давности. Например, к январю — февралю 2022 года производство выросло на 3%, а по отношению к аналогичному периоду 2021 года — на 5,9%. Поэтому эксперт не видит здесь причин для роста цен.

«Рынок яиц близок к насыщению, и какого-то рекордного производства ждать не стоит», — считает Плугов. Зато можно ожидать обострения конкуренции, укрупнения производств и закрытия малоэффективных предприятий. Эксперт допускает, что по итогам года производство яиц в стране снизится «на несколько процентов», но несмотря на это останется на уровне 2021–2022 годов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подорожают ли яйца к Пасхе

Православная Пасха в этом году — поздняя. Отмечать этот праздник в России будут 5 мая. При этом с середины апреля начнется сезонный рост производства яиц, говорит Плугов. Объем предложения возрастет, и цены будут снижаться. «Хотя нельзя исключать, что на фоне повышенного спроса на яйца где-то это снижение временно приостановится. Но в целом до конца лета динамика цен на яйца будет нисходящей», — рассуждает эксперт.

По его словам, за последние 11 лет ни разу не было, чтобы цены на яйца на Пасху выросли даже на 5-10%. Так что опасаться этого не стоит.

Это мнение разделяет и профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. «Во-первых, достигнутый уровень цен в целом устраивает производителя. Во-вторых, вопрос цен на яйцо находится на контроле правительства России и „мониторится“ ФАС. И привлекать к себе внимание вряд ли кто-то захочет. В-третьих, на Пасху производитель всегда брал объемом продаж», — аргументирует собеседник NEWS.ru.

Доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев напоминает NEWS.ru, что в России обнулили пошлину на импорт яйца на полгода (с 1 января по 30 июня 2024 года), поэтому ни резких скачков цены, ни «особого дефицита» яиц к Пасхе он тоже не ждет. Другой вопрос, что будет после 30 июня.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему это все еще проблема

Стоимость яичной продукции в 2024 году будет постепенно расти, так как пока не удалось преодолеть зависимость отечественных производителей от внешних поставок инкубаторного яйца, цыплят, специальных витаминных добавок к корму и антибиотиков, объясняет Белхароев.

Повышенный спрос на яйца, которым и объясняли высокую «яичную» инфляцию в 2023 году, эксперт связывает с недоступностью иных белковых продуктов, а именно с подорожанием мясо-молочной продукции. При этом внутреннее производство падает из-за низкой рентабельности и/или ее отсутствия — бизнес себе в убыток работать не хочет, замечает Белхароев.

Решение проблемы он видит в целенаправленной государственной политике и поддержке птицепрома на долгосрочной основе — локализации производства оборудования, чтобы не зависеть от импортных поставок, а также в льготах по налогам и кредитам.

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