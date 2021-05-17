Производителям сахара рекомендовали сохранять отпускную цену до октября

https://static.news.ru/photo/71d5d780-b770-11eb-b482-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минсельхоз РФ неофициально рекомендовал производителям сохранить предельную отпускную цену сахара — 36 рублей за 1 кг — до октября 2021 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний-производителей.

Издание отмечает , что данным решением в министерстве надеются сдержать рост цен на сахар после 1 июня. В этот день закончится действие соглашений по стабилизации цен на продукт.

Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров рассказал «Ведомостям», что компания до октября будет отгружать сахар по установленной цене крупным контрагентам. При этом для оптовиков, розничных покупателей и переработчиков будет действовать рыночная цена. Также не планируют увеличивать цены на продукт в «Агрокомплексе им. Н.И. Ткачёва» и «Русагро».

Ранее стало известно, что ситуация на рынке сахара в стране является стабильной. Об этом сообщил Минсельхоз. В ведомстве уверены, что удержать стоимость данной продукции помогут субсидии на килограмм произведённого и поставленного в торговые сети сахара, а также квота на импорт сахара с пониженной ставкой пошлины и расширение посевных площадей под сахарную свёклу.