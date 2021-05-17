Производителям сахара рекомендовали сохранять отпускную цену до октября

Минсельхоз РФ неофициально рекомендовал производителям сохранить предельную отпускную цену сахара — 36 рублей за 1 кг — до октября 2021 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний-производителей.
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Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров рассказал «Ведомостям», что компания до октября будет отгружать сахар по установленной цене крупным контрагентам. При этом для оптовиков, розничных покупателей и переработчиков будет действовать рыночная цена. Также не планируют увеличивать цены на продукт в «Агрокомплексе им. Н.И. Ткачёва» и «Русагро».
Ранее стало известно, что ситуация на рынке сахара в стране является стабильной. Об этом сообщил Минсельхоз. В ведомстве уверены, что удержать стоимость данной продукции помогут субсидии на килограмм произведённого и поставленного в торговые сети сахара, а также квота на импорт сахара с пониженной ставкой пошлины и расширение посевных площадей под сахарную свёклу.