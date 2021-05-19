Производители пива заявили о нехватке алюминиевых банок

https://static.news.ru/photo/44c7fbd2-b8ca-11eb-a123-96000091f725_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Global Look Press

Производители пива и некоторых безалкогольных напитков столкнулись с нехваткой алюминиевых банок. Об этом сообщает РБК.

Как отмечается, такие проблемы являются следствием пандемии. Так, во время ограничений в работе ресторанов и баров люди покупали напитки в банках. Как отмечается, именно алюминиевая тара пользуется наибольшим спросом у потребителей из-за лёгкости и удобства.

Кроме того, влияние оказало перераспределение спроса. Следуя предпочтениям людей, производители стали наращивать выпуск алюминиевых упаковок не только пива, но и других напитков, поставщики же не успевают за спросом.

Поскольку около трети всего производимого в России пива разливается в алюминиевые банки, их дефицит негативно сказывается на производителях. Им приходится перераспределять объёмы в другие виды упаковки и нести «убытки в виде упущенной выгоды».

Ранее сообщалось, что розничные продажи импортного пива увеличились более чем на 31% в период с марта 2020 года по февраль 2021 года. Спрос увеличился из-за вызванных пандемией коронавируса ограничений. Так, раньше россияне могли пить импортное пиво во время путешествий по Европе, закрытие границ же заставило употреблять его дома.