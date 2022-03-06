Производитель продуктов Fazer приостановит работу в России

О намерении остановить свою деятельность на территории России объявил финский производитель продуктов питания Fazer. Об этом говорится в заявлении компании. Там подчеркнули, что не видят другой альтернативы для себя.

Мы не видим другой альтернативы, кроме как прекратить нашу операционную деятельность в России. <...> Нам пришлось принять во внимание множество заинтересованных сторон и серьёзные последствия, поэтому мы не смогли выйти из ситуации так быстро, как нам хотелось бы. Мы работали и двигались как можно быстрее, учитывая риски и угрозы, — заявил генеральный директор группы компаний Fazer Кристоф Витцтум.

Компания занимается хлебопекарным бизнесом в Москве и Санкт-Петербурге. В нём занято около 2300 человек. В прошлом году оборот компании в РФ составил порядка 157 млн евро, что составляет 13% от оборота Группы Fazer.

В минувшую пятницу, 4 марта, Fazer прекратила весь экспорт и приостановила инвестиции в Россию.

Компания Fazer основана в 1891 году. Основу её бизнеса составляет производство хлебобулочных изделий. Она работает в восьми странах мира и занимается экспортом своей продукции в 40 стран мира.

Ранее стало известно, что французская продовольственная компания Danone прекратит инвестировать в российские проекты в связи с конфликтом на Украине, однако не планирует уходить с рынка. В официальном заявлении, выложенном на сайте, компания также рассказала о принятых мерах по поддержке работников и населения стран.

Согласно информации французского издания Le Figaro, правительство Франции и президент страны Эммануэль Макрон ранее посоветовали французским компаниям «не спешить с уходом из России». Отмечается, что связи с Москвой пока не прервал ни один из 15 крупнейших представителей бизнеса Франции.