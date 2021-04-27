Программу реновации запустят в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о запуске программы реновации жилищного фонда области. Об этом сообщает ТАСС.

Благодаря принятым решениям на федеральном уровне мы можем приступить к большой программе реновации, в результате которой огромное количество людей будет жить в современных комфортных условиях, — заявил Воробьёв в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

Ранее в правительстве Московской области сообщили , что реновация позволит улучшить жилищные условия 1,3 млн жителей региона. Сейчас общий объём жилфонда в Подмосковье составляет 257 млн кв. м, при этом четверть (63 млн кв. м) относится к жилью с высокой степенью износа. В рамках реновации планируется расселить жителей двух тысяч бараков, 22 тысяч послевоенных малоэтажных домов и 3,4 тысячи хрущёвок.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. Она предусматривает переселение в общей сложности свыше 1 млн человек из старых пятиэтажек в новые дома, построенные за счёт города. Сдано уже свыше 100 домов, ведётся проектирование и строительство ещё 270. В настоящее время на стадии расселения находятся порядка 34 тысяч горожан — жителей 224 домов.

Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о реновации по всей России. Субъекты получили право самостоятельно утверждать программы сноса и реконструкции жилья, а также определять степень изношенности домов.