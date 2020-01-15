Российские власти продлят программу материнского капитала до 2026 года, заявил глава РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.
Впервые с 2020 года выплаты будут получать семьи при рождении первенца. Маткапитал будет составлять 466 616 рублей, цитирует лидера корреспондент NEWS.ru. За второго ребёнка — 616 617 рублей.
Кроме того, добавил Путин, государство будет гасить ипотечные кредиты семьям с тремя детьми на сумму 450 тысяч рублей.
NEWS.ru ведёт прямую трансляцию мероприятия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен