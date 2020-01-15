https://static.news.ru/photo/07703714-3779-11ea-b130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти продлят программу материнского капитала до 2026 года, заявил глава РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Впервые с 2020 года выплаты будут получать семьи при рождении первенца. Маткапитал будет составлять 466 616 рублей, цитирует лидера корреспондент NEWS.ru. За второго ребёнка — 616 617 рублей.

Кроме того, добавил Путин, государство будет гасить ипотечные кредиты семьям с тремя детьми на сумму 450 тысяч рублей.

NEWS.ru ведёт прямую трансляцию мероприятия.